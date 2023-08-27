Дизайнер одежды из Рязанского района Наталья Секач стала обладателем Гран-при фестиваля лоскутной моды

Завершился межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили». Он проходил в Рязани с 24 по 27 августа и собрал мастеров лоскутного шитья, дизайнеров одежды и аксессуаров из разных регионов страны. Центральной частью фестиваля стали открытые конкурсные показы коллекций одежды. Также для участников фестиваля были организованы творческие лаборатории с мастер-классами, работала ярмарка.

Сегодня, в заключительный день фестиваля «Шили-были и носили», были подведены итоги. Жюри определило победителей и призеров в своих номинациях, были названы обладатели призов зрительских симпатий.

Главную награду – Гран-при – получила руководитель театра костюма «Кокетка» Подвязьевского сельского дома культуры Рязанского района Наталья Секач. На фестивале она представила свою новую коллекцию «На рязанский манер». Это смелый микс традиционного рязанского костюма и тенденций современной моды. Юбка по типу поневы, головной убор с рожками, безрукавка-навершник, всевозможные аксессуары из бисера, вставки, вязаные крючком, украшение ткани рисунком-набойкой сочетаются в этой коллекции с брюками, свитшотами, кроссовками, сумками-шоперами, шляпками и кепками.

Наталья Секач рассказала, что при пошиве коллекции использовала традиционный крой, узнаваемые образы, рязанское трехцветье (красный, черный, белый), но при этом старалась вписать все это в современные рамки, чтобы показать молодежи, как традиции рязанского костюма могут жить в настоящем. В планах мастерицы расширить коллекцию «На рязанский манер», дополнив ее новыми предметами одежды и аксессуарами.