Дизайнер интерьеров назвала способы охладить квартиру без кондиционера

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Дизайнер Светлана Серова в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала советы, как охладить квартиру без кондиционера.

Серова рекомендует отказаться от штор из синтетических тканей, нагревающихся, отражающих солнце. Лучше использовать натуральный лён белого цвета, на ткань следует пришить отражающую плёнку.

Дизайнер советует убрать ковры, проводить влажную уборку, отключить электроприборы. Увлажнить помещение помогут аквариумы, широколиственные растения, можно сделать водный мини сад, посадив растения прямо в воду. Хорошо использовать увлажнитель.

Шёлковые простыни улучшат сон в жару. Постельное бельё охладите в холодильнике, поместив в непромокаемый пакет.