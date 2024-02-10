Диско-бабушка, танцевавшая на концерте Лазарева, живет в ужасных условиях

Жительница Сыктывкара Лидия Витальевна, которая покорила интернет танцами на концерте Сергея Лазарева, живет в ужасных условиях, выяснил SHOT.

По данным телеграм-канала, 65-летняя женщина снимает крошечную комнату в общежитии, где даже негде помыться. Ей помогают деньгами местные жители.

«На концерты пенсионерку пускают бесплатно», – говорится в публикации.

Женщина уже побывала на выступлениях Леонида Агутина, Григория Лепса, Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова.

Выяснилось, что у нее также есть дом в селе Помоздино, но там только печное отопление, к тому же течет крыша. Сама она инвалид детства.