Директор управляющей компании в Рязани оштрафован за низкую температуру горячей воды в одной из квартир

В Рязани по постановлению прокурора привлекли к ответственности директора управляющей компании за низкую температуру горячей воды в одной из квартир многоквартирного дома. Подробности привели в прокуратуре Октябрьского района города.

Надзорное ведомство выявило в деятельности УК нарушения лицензионных требований при обслуживании общего имущества многоквартирного дома №25 по улице Новоселов.

Замеры показали, что температура горячей воды в точке водоразбора одной из квартир ниже установленной нормы. Кроме того, выявлено непринятие мер к ремонту системы водоснабжения.

Руководитель управляющей организации Госжилинспекции Рязанской области 21 марта привлечён по постановлению прокурора к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 14.1.3 КоАП.