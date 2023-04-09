spot_img
Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Директор управляющей компании в Рязани оштрафован за низкую температуру горячей воды в одной из квартир

На главнуюНовости Рязани
Image by Freepik

В Рязани по постановлению прокурора привлекли к ответственности директора управляющей компании за низкую температуру горячей воды в одной из квартир многоквартирного дома. Подробности привели в прокуратуре Октябрьского района города.

Надзорное ведомство выявило в деятельности УК нарушения лицензионных требований при обслуживании общего имущества многоквартирного дома №25 по улице Новоселов.

Замеры показали, что температура горячей воды в точке водоразбора одной из квартир ниже установленной нормы. Кроме того, выявлено непринятие мер к ремонту системы водоснабжения.

Руководитель управляющей организации Госжилинспекции Рязанской области 21 марта привлечён по постановлению прокурора к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 14.1.3 КоАП.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации