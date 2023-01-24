Директор смоленской школы объяснила, почему детям подали котлеты с плесенью

Директор школы №40 в Смоленске Ирина Новикова прокомментировала ситуацию с кормлением детей, написала Readovka67.

Ранее в Сети родители одного учащегося пожаловались, что на обед школьникам дали котлеты с плесенью. Смолянка заявила, что это блюдо приготовил комбинат студенческого питания.

Новикова утверждает, что в тот день не поступало жалоб на питание от детей или родителей.

«Никаких явных нарушений выявлено не было. Взяты образцы суточных проб еды и смывы с оборудования и посуды, проводится экспертная оценка и ожидаются результаты», – сказала директор школы.

Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора прошла 23 января.