Вторник, 24 января, 2023
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Директор смоленской школы объяснила, почему детям подали котлеты с плесенью

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Изображение от gpointstudio на Freepik

Директор школы №40 в Смоленске Ирина Новикова прокомментировала ситуацию с кормлением детей, написала Readovka67.

Ранее в Сети родители одного учащегося пожаловались, что на обед школьникам дали котлеты с плесенью. Смолянка заявила, что это блюдо приготовил комбинат студенческого питания.

Новикова утверждает, что в тот день не поступало жалоб на питание от детей или родителей.

«Никаких явных нарушений выявлено не было. Взяты образцы суточных проб еды и смывы с оборудования и посуды, проводится экспертная оценка и ожидаются результаты», – сказала директор школы.

Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора прошла 23 января.

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