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Пятница, 28 мая, 2021
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Директор рязанского агентства «7 info» — пограничник

7info7
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28 мая  Россия отмечает день пограничника.  В этот день в 1918 году был выпущен Декрет об учреждении пограничной охраны.

В настоящее время это подразделение  находится в ведении ФСБ России. В праздничный день бывшие военные достают из шкафа фуражки, вывешивают пограничные флаги, надевают зелёно-белые  полосатые тельняшки, встречаются или созваниваются с однополчанами.

Директор РИА «7 info» Алексей Жеглов — пограничник и  тоже выполняет необходимые ритуалы.

Он проходил службу в Рядах Советской Армии с 1988 по 1990 год.  Сначала в «учебке» во Владивостоке, а затем в Сухумском погранотряде.

Сегодня, по доброй традиции он водрузил пограничный флаг и вышел в дозор со своим верным другом – немецкой овчаркой Батлером, подтвердив расхожую фразу о том, что бывших пограничников не бывает.

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