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Елена Шаповская, фото: vk.com/rznfilarmonia
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Директор Рязанской филармонии Елена Шаповская награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Алексей Самохин

Директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. 

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Елена Шаповская возглавила учреждение культуры в ноябре 2023 года. До этого она несколько лет руководила областным научно-методическим центром народного творчества в Рязани.

Ранее Елена Шаповская была награждена почётной грамотой губернатора Рязанской области, а также отмечена другими наградами. 

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