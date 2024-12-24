Директор Рязанской филармонии Елена Шаповская награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Елена Шаповская возглавила учреждение культуры в ноябре 2023 года. До этого она несколько лет руководила областным научно-методическим центром народного творчества в Рязани.

Ранее Елена Шаповская была награждена почётной грамотой губернатора Рязанской области, а также отмечена другими наградами.