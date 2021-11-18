Директор Рязанской филармонии Елена Буняшина отмечает юбилей

18 ноября отмечает юбилей директор Рязанской филармонии Елена Буняшина.

Елена Ивановна родилась 18 ноября 1961 года в Рязани. В 1984 году с отличием окончила Рязанский государственный радиотехнический институт (РРТИ) по специальности «Промышленная электроника», имеет квалификацию инженера электронной техники. В 2000 году прошла переподготовку в Рязанском институте развития образования по специальности «Социальный педагог».

Многим известна по работа с молодёжью, возглавляла профильное министерство. Также Елена Буняшина была заместителем председателя правительства Рязанской области. Имеет множество наград.

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