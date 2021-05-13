Дирекцию благоустройства города возглавил военный пенсионер – СМИ

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Исполняющим обязанности руководителя Дирекции благоустройства города Рязани назначен военный пенсионер Анатолий Топильский, сообщает «Новая газета».

В среду, 12 мая, нового руководителя сотрудникам администрации представила мэр Елена Сорокина, отмечает издание.

Топильскому 50 лет. Официально назначен заместителем директора организации. Имеет высшее образование, живёт в Рязани.

«Новая газета» пишет, что до назначения Анатолий Топильский был безработным. В 2010 – коммерческим директором управляющей компании «Приокская», баллотировался в Рязанскую областную Думу от ЛДПР.

Дирекция благоустройства города находится на проезде Яблочкова. Обязанности директора исполняла Ирина Трошина.