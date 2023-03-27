Дирекция благоустройства в Рязани следит за состоянием понтонного моста через Трубеж

Сотрудники Дирекции благоустройства каждый день приезжают в посёлок Остров в Рязани для проверки состояния понтонного моста.

В последние дни в Трубеже отмечается подъём воды — за последние сутки около 10 сантиметров.

По мере подъёма воды были добавлены дополнительные понтоны длиной около 6 метров каждый. Сейчас перетянуто 7 понтонов и 2 находятся в запасе.

Трапы раздвигаются каждый день, чтобы жители посёлка могли пройти в город. Сейчас уложено 20 трапов.

При возникновении проблем с понтонным мостом можно обратиться в диспетчерскую Дирекции благоустройства города по телефону (4912) 70-12-93.