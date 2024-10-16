Хлебцы более полезны для желудочно-кишечного тракта, но заменять ими хлеб нет особой необходимости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, отметив, что в обоих продуктах важнее всего их состав.
Хлебцы требуют тщательного пережевывания, поэтому легче усваиваются, но это верно только в случае, если они сделаны правильно и имеют хороший состав.
По словам специалиста, лучше всего выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы с максимально простым составом.
Соломатина также отметила, что хлебцы могут быть полезны за счёт отсутствия глютена, который некоторые люди плохо переносят.