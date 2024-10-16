Хлебцы более полезны для желудочно-кишечного тракта, но заменять ими хлеб нет особой необходимости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, отметив, что в обоих продуктах важнее всего их состав.

Хлебцы требуют тщательного пережевывания, поэтому легче усваиваются, но это верно только в случае, если они сделаны правильно и имеют хороший состав.

«Всё зависит именно от состава: могут быть некачественные хлебцы или хороший хлеб, и наоборот. Существуют более диетические варианты хлебцев с меньшим количеством масла и сахара, а также экструдированные, фактически цельнозерновые, где зерно просто „взрывается“ и сохраняется целиком. Такие хлебцы полезнее для желудочно-кишечного тракта, особенно для кишечника и микробиома. Но в целом главное — это состав. Нет особой необходимости заменять хлеб хлебцами. Если хлеб качественный, его можно спокойно есть, особенно с супом. К тому же, не всем хлебцы подходят, так как они могут казаться сухими», — сказала Соломатина.

По словам специалиста, лучше всего выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы с максимально простым составом.

Соломатина также отметила, что хлебцы могут быть полезны за счёт отсутствия глютена, который некоторые люди плохо переносят.