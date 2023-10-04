Диетолог рассказал, какой фрукт поможет укрепить иммунитет осенью

Диетолог Анастасия Кондаурова рассказала, как манго может помочь укрепить иммунную систему и справиться с депрессией.

Так, манго является источником витамина С, поэтому, употребляя его в пищу, можно укрепить иммунную систему в осенний сезон, когда вирусы и бактерии особенно активны.

Витамин А, содержащийся в манго, защитит кожу от негативного внешнего воздействия и сохранит ее эластичность и молодость. Кроме этого, фрукт способствует заживлению ран.

Еще одним плюсом манго Кондаурова назвала витамин В6: «Манго содержит витамин B6, играющий важную роль в производстве серотонина, гормона счастья», — отметила диетолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Фрукт, по словам специалиста, поможет в целом поддержать здоровье и нормальную работу организма, так как содержит широкий спектр витаминов и минералов, таких как витамины K и E, калий и магний.