Вторник, 9 июля, 2024

Диетолог предупредила о вреде мюсли и хлопьев на завтрак

Автор: 7info

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Изображение от freepik

Оксана Михалева, врач-эндокринолог и врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук, рассказала «Газете.ру» о вреде мюсли и злаковых хлопьев.

По словам специалиста, эти продукты не стоит выбирать на завтрак, так как они содержат много калорий и рафинированных углеводов. Кроме того, в мюсли и хлопья добавляют сахар, который ещё больше повышает гликемический индекс. Также в составе этих продуктов часто есть тугоплавкие масла, такие как пальмовое, которые увеличивают их калорийность.

Врач отметила, что мюсли и хлопья бедны полезными веществами, так как в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. Многие производители добавляют в конце процесса производства синтетические витамины и минеральные вещества для повышения ценности продукта.

Оксана Михалева подчеркнула, что мюсли и обработанные хлопья обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что может привести к развитию заболеваний и проблем с весом у детей и взрослых, ведущих малоподвижный образ жизни.

«Для производства хлопьев используют очищенные злаки, то есть те, что были обработаны и лишились своей оболочки. Эта оболочка содержит много клетчатки, витаминов группы В и минералов, которые делают цельнозерновые продукты более полезными для здоровья.
После удаления оболочки продукт становится более нежным и вкусным, но при этом теряет часть своей питательной ценности», — объясняет Михалёва.

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