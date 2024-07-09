Диетолог предупредила о вреде мюсли и хлопьев на завтрак

Оксана Михалева, врач-эндокринолог и врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук, рассказала «Газете.ру» о вреде мюсли и злаковых хлопьев.
По словам специалиста, эти продукты не стоит выбирать на завтрак, так как они содержат много калорий и рафинированных углеводов. Кроме того, в мюсли и хлопья добавляют сахар, который ещё больше повышает гликемический индекс. Также в составе этих продуктов часто есть тугоплавкие масла, такие как пальмовое, которые увеличивают их калорийность.
Врач отметила, что мюсли и хлопья бедны полезными веществами, так как в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. Многие производители добавляют в конце процесса производства синтетические витамины и минеральные вещества для повышения ценности продукта.
Оксана Михалева подчеркнула, что мюсли и обработанные хлопья обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что может привести к развитию заболеваний и проблем с весом у детей и взрослых, ведущих малоподвижный образ жизни.