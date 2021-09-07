Диетолог перечислила продукты, на которых нельзя экономить

При покупке еды нельзя экономить на мясе, рыбе, птице, молочных продуктах, заявила «Народным новостям» врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист уверена, что в рационе человека обязательно должны присутствовать высококачественные животные белки. Поэтому покупать еду с различными заменителями белка, жира не нужно.

Экономить можно на сезонных овощах, фруктах, которые в любом случае богаты витаминами, полезными веществами.

Также можно сэкономить на кондитерских изделиях, деликатесах, колбасах. Эти продукты не самые полезные, лучше, чтобы они присутствовали на столе только по праздникам.