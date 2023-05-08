Диетолог объяснила, как определить у себя углеводное похмелье

Похмелье проявляется не только после употребления алкогольных напитков, но и от большого количества углеводов. Как определить у себя углеводное похмелье и что делать, чтобы оно не возникало, в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Татьяна Жаровская.

Специалисты рекомендуют включать в ежедневный рацион питания не более 50 граммов сладостей в сутки. Если превышать эту норму, может наступить углеводное похмелье.

– У кого-то его симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно, — уточнила Жаровская.

Углеводное похмелье проявляется в головных болях, утомляемости, раздражительности после долгого перерыва между конфетами. Первый симптом такого похмелья – агрессия и плохое настроение в периоды, когда человек долго не ест сладкое. Углеводное похмелье также может проявлять себя апатией, тремором рук и утомляемостью. Причём проходит оно тогда, когда человек съедает сладкое.

Попытки поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладкого могут серьезно навредить организму, предостерегла диетолог. От большого количества сладостей страдают печень, суставы, пищеварение. У человека формируется инсулинорезистентность и может случиться диабет.