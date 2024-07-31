Среда, 31 июля, 2024

Диетолог назвала яркий признак опасного для жизни арбуза

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Арбузы ярко-красного цвета, содержащие много нитратов, могут быть опасны для здоровья. Особенно важно избегать таких арбузов беременным женщинам, детям и пожилым людям, поскольку они наиболее уязвимы к негативным последствиям употребления нитратов.

Как объяснила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина, арбузы с высоким содержанием нитратов можно определить по ярко-красной мякоти с белыми или желтоватыми прожилками. Кроме того, после употребления такого арбуза может появиться неприятный вкус во рту.

По словам диетолога, употребление арбузов с повышенным содержанием нитратов может привести к отравлению, диарее, рвоте и гипоксии. Особенно опасны такие арбузы для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

Соломатина также подчеркнула, что покупать арбузы следует только в сертифицированных точках, таких как крупные сетевые магазины или большие рынки. Не стоит приобретать товар на стихийных рынках или вдоль дорог, поскольку в таких местах сложно оценить качество продукта и его происхождение.

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