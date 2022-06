Диетолог: Йогурт и грейпфрут помогут снизить артериальное давление

Врач-диетолог Джули Аптон рассказала порталу Eat This, Not That, какие продукты могут снизить давление. Об этом пишет Газета.ру.

Гипертоникам следует включить в рацион цитрусовые, – сказала врач. Лимоны, апельсины и грейпфруты содержат много витамина С, антиоксидантов и калия, укрепляющего стенки сосудов.

В соке цитрусовых нет натрия, который задерживает в организме воду и может спровоцировать повышенное давление, – отметила диетолог.

Для профилактики повышения давления нужно чаще употреблять цельное молоко и кисломолочные продукты без сахара, – рекомендует врач.