Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» отправились в гастрольный тур. 28 января концерт в Рязани

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» отправились в гастрольный тур. Первый концерт в 2023 году и в новом составе прошёл в Ярославле.

— Наш первый концерт в обновлённом составе! Как говорится, просим любить и жаловать, Стас Веселов — наш новый барабанщик, — написано в сообщении на страницы группы ВКонтакте.

28 января Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступают с новой программой «Кислород» во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани.

Диана Арбенина: Я хочу сказать, что у нас самая классная в мире публика!

Билеты можно приобрести на сайте.

Также можно получить билеты совершенно бесплатно. Розыгрыш проводится в группе 7info в социальной сети ВКонтакте.

Спешите! Судя по отзывам из Ярославля, всё будет очень круто!