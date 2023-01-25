Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» отправились в гастрольный тур. 28 января концерт в Рязани

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» отправились в гастрольный тур. Первый концерт в 2023 году и в новом составе прошёл в Ярославле.
28 января Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступают с новой программой «Кислород» во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани.
Билеты можно приобрести на сайте.
Также можно получить билеты совершенно бесплатно. Розыгрыш проводится в группе 7info в социальной сети ВКонтакте.
Спешите! Судя по отзывам из Ярославля, всё будет очень круто!
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