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Вторник, 27 июля, 2021
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Девятилетняя девочка сдала вступительные экзамены в МГУ

7info
Девятилетняя девочка сдала вступительные экзамены в МГУ
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Жительница Москвы Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ. Об этом, со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего, сообщает РИА Новости.

Перед этим Алиса с успехом сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После сообщила, что будет поступать на факультет психологии МГУ.

Садовничий рассказал, что в вуз поступали ребята 14-15 лет, в любом случае это были особые случаи, требующие внимания. Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удаётся ли ей поступить.

По словам ректора, если девочка поступит, было бы неплохо выделить ей педагога-психолога.

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