Вторник, 30 июля, 2024

Девушка с татуировками погибла в первую брачную ночь

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге в первую брачную ночь погибла 23-летняя девушка, сообщает «Фонтанка».

Обнажённую девушку с татуировками нашли под окнами дома 19к2 на Варшавской улице. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, но травмы оказались слишком серьёзные — пациентка скончалась.

По информации СМИ, погибшая приехала в Северную столицу из Брянской области, училась в университете ветеринарной медицины.

Вечером накануне гибели опубликовала в соцсетях фотографии со своей свадьбы. На снимках — окольцованная рука, полароидные карточки и позирующая пара.

Супруг, по предварительным данным, к смерти жены не причастен. Есть информация, что новобрачная находилась в состоянии наркотического опьянения.

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