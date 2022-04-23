Девочки-подростки устроили пытки 15-летней школьнице в Бурятии

В ДРКБ в Улан-Удэ поступила 15-летняя девочка с многочисленными повреждениями и ожогами на теле, пишет МК.

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По предварительной версии, школьница стала жертвой пыток со стороны девочек-подростков.

«Я видела ее в больнице: передвигалась она еле-еле, видно было, что ей очень больно. А на лице — одна сплошная гематома», – рассказала одна из медсестер.

Выяснилось, что на девочку напали 17-летняя студентка колледжа, с которой они были в неприязненных отношениях, а также ее 15-летняя подруга. Бабушка пострадавшей указала в заявлении в полицию, что злоумышленницы украли у нее одежду, ключи и разбили телефон.

Местная жительница уточнила, что издевательства происходили на территории промышленной базы, причем при пытках присутствовали и мальчики, которые смотрели и не вмешивались в происходящее. Девочке помогли неравнодушные прохожие. Один из них ее отвез на такси домой.

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Источник назвал причиной нападения стала сфера личных отношений, а именно – парень. Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина добавила, что в отношении родителей участниц избиения составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.