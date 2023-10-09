Девелоперы принимают активное участие в благоустройстве Рязани

Исторический центр Рязани меняется и благоустраивается — этому способствует активность городских властей и девелоперов, а также федеральная помощь, выделенная на развитие рязанского туризма. Например, территория торговых рядов на площади Ленина в Рязани уже преобразилась — там появилась зона амфитеатра со сценой, зрительными местами и шезлонгами, детские и досуговые площадки, арт-объекты, а также проведено качественное озеленение.

Прилегающие к историческому центру улицы — Чапаева и Маяковского, в последние годы получили новую жизнь, благодаря жилой и нежилой застройке. Это позволило улучшить инфраструктуру и создать новые благоустроенные территории. На улице Маяковского начато строительство малоэтажного жилого комплекса «Медный». В рамках его реализации девелопер «Мармакс» также выполнит ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева и благоустройство прилегающей территории улицы Пролетарская — асфальт будет заменен на клинкерную брусчатку и проведут ландшафтные работы.

«Действительно, главной миссией компании остается разработка современных и качественных проектов в тандеме с комфортной средой. Мы сосредоточены на улучшении городских территорий для жителей — как с точки зрения архитектуры и высоких стандартов проектирования, так благоустройства и наполнения инфраструктурой», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Сама резиденция «Медный» станет уникальной для своей локации, являясь единственным комплексом низкой этажности. Это позволит создать камерную и уютную атмосферу для резидентов. На территории появится приватный двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также подземный и гостевые паркинги. На первых этажах комплекса будут все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни. Инфраструктурную составляющую дополнят коворкинг, в котором удобно работать и проводить совещания, детская игровая, где предусмотрено в том числе и проведение мастер-классов, а также собственный тренажерный зал.

Проект находится в нескольких минутах на машине до центральных улиц города, не более 7 минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

Реклама: ООО «СЗ «Возрождение»

ИНН: 6234187450

erid: 2VtzqvqxRVd