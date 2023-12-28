Четверг, 28 декабря, 2023
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Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2023 года

7info
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Специалисты девелоперской компании «Мармакс» подвели итоги уходящего года, подчеркнув значимые тренды в своих жилых комплексах и рассказав о планах на будущее.

В городском квартале «Манхэттен» на протяжении года были зафиксированы успешные продажи двух корпусов — особенной популярностью пользовались лоты с арочными окнами, которые за 1,5 года раскупили на 75%. В августе стартовали продажи 3 корпуса — его высота составит 17 этажей, он отличается интересными и компактными планировочными решениями с нестандартным и продуманным зонированием.

Третий корпус жилого комплекса «Голландия» находится на высокой стадии строительной готовности — на данный момент до введения в эксплуатацию осталось чуть более года. При этом цена остается привлекательной, не смотря на готовность проекта и престижную локацию со всей необходимой инфраструктурой. Помимо этого, уникальна и транспортная доступность — удобный выезд из города в сторону Солотчи, в 10 минутах театральная площадь, а также организовано большое количество маршрутов общественного транспорта.

Летом девелопер также открыл продажи в эксклюзивной резиденции «Медный», которая станет завершающим обликом квартала, застраиваемого девелопером с целью создания новой архитектурной достопримечательности города. Резиденция прекрасно впишется в архитектурную концепцию квартала, а фасадное остекление добавит эстетики.

Более того, застройщик продолжил осваивать новые сегменты. Масштабные изменения коснулись торгового центра «М5 Молл» — в декабре в нем открылась обновленная зона фудкорта, теперь территория разделена на несколько функциональных зон, появилась сцена для мероприятий, большой сад с экзотическими растениями, оазис с фонтаном и многое другое. Сейчас торговый центр украшен праздничным декором — длина гирлянд в нем составила около 11 км, а количество светодиодных ламп — примерно 100 тыс. На территории находится множество арт-объектов и залит каток.

Эксперты компании в течение года принимали активное участие в отраслевых мероприятиях — как в качестве спикеров, так и слушателей. Это позволило находить и использовать новые практики, идеи и решения для дальнейшей деятельности, а также изучать интересные кейсы других игроков и профессионалов рынка. Более того, генеральный директор компании, Юрий Юров, совершил несколько поездок в Китай, которые позволили ему посмотреть новейшие урбанистические тренды, чтобы в будущем интегрировать их в практику девелопмента России.

При этом и сама компания заявила о готовности делиться экспертизой — в этом году было проведено 2 урбан-тура для строительных организаций из других городов — такая практика позволяет «Мармакс» транслировать уникальные решения и опции комфорта коллегам из разных городов России. За последние полтора года к девелоперу приезжали более 20 делегаций, представителей застройщиков со всей страны.

Помимо этого, была проведена пресс-конференция по презентации новых проектов –отдельно рассматривалась каждая из премьер девелопера, включая ЖК «Медный», «Резиденцию Поляна» и ЖК OPEN, каждый из которых будет отличаться необычной концепцией и современными технологиями. Успех продукта был подтвержден и цифрами: так, около 6-7 лет назад доля инвестиционных покупателей составляла 2%, сейчас — 10%.

«В будущем году мы планируем продолжить изучать лучший мировой опыт в строительстве жилых домов и благоустройства, чтобы интегрировать его в наши новые комплексы, создавая наполненный смыслом и уникальный продукт. Более того, главным акцентом для нас останется создание комфортной среды для жизни и изменение облика города в сторону главной архитектурной столицы». — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2023 года
Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2023 года
Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2023 года
Девелоперская компания «Мармакс» подвела итоги 2023 года

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