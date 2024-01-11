«Детский январь» в «М5 Молл»: бесплатные праздники и спектакли

Зимние каникулы закончились, но только не для маленьких гостей «М5 Молл». Самые веселые, познавательные и сказочные праздники нового год – в январской афише ТРЦ.

Начнется «Детский январь» в «М5 Молл» на Старый новый год – 14 января – с яркой и знакомой каждому сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» в постановке Тульского кукольного театра. Веселая и добрая постановка о приключениях незадачливых бродячих артистов. Театр создал свою собственную версию этой истории с узнаваемыми мелодиями, которые любят и дети, и взрослые. Режиссер-постановщик – Олег Трусов.

Спектакль пройдет в «М5 Молл» дважды: с 14:00 до 15:00 и с 16:30 до 17:30. Сцена расположена в помещении напротив ресторана «Сковорода», вход №1. Продолжительность – 1 час. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

20 января, в субботу, в 14:30 юных гостей ждет цирковая история с элементами захватывающего детектива: с непредсказуемым злодеем и добродушными смелыми цирковыми артистами Але и Оп. Дети помогут артистам организовать собственный цирк, где зрители будут получать радость от выступления фокусников, клоунов, акробатов и силачей. На творческом занятии дети создадут собственных маленьких и смешных «капитошек», а также повеселятся на бумажной дискотеке.

Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Вход свободный.

27 января, в субботу, в 14:30 юным гостям «М5 Молл» предстоит освоить много полезных навыков спасателей, главное из которых – помогать друзьям в трудную минуту. Вместе с героями «Щенячьего патруля» гости пройдут школу юных спасателей, научатся тушить пожар, сортировать мусор, управлять полицейской машиной. Самые творческие «спасатели» создадут свой собственный именной браслет. А финалом приключений станет яркая дискотека с лентами.

Место встречи: помещение у магазина «Котофей», вход №2, возрастное ограничение 0+. Вход свободный.

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