Детская поликлиника №7 Рязани получила новое оборудование

В городскую детскую поликлинику №7 города Рязани поступил УФО тубус-кварц.

Как сообщили в минздраве Рязанской области, оборудование установлено и введено в эксплуатацию в отделении физиотерапии.

Аппарат воздействует ультрафиолетовыми лучами на проблемную зону и обладает мощным антибактериальным действием: большинство бактерий, вирусов и грибков быстро погибают под УФ-лучами.

Специалисты отделения отметили, что тубус-кварц укрепляет местный и общий иммунитет и имеет ранозаживляющее действие.

Аппарат очень востребован в осенне-зимний период. Во время подъёма заболеваемости ОРВИ и ОРЗ до 50 пациентов в день проходят лечение на тубус-кварце. Процедуру назначает ЛОР-врач или педиатр строго по показаниям.