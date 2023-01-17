Вторник, 17 января, 2023
Татьяна Проводина

Детская поликлиника №7 Рязани получила новое оборудование

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Фото из группы Министерство здравоохранения Рязанской области ВКонтакте

В городскую детскую поликлинику №7 города Рязани поступил УФО тубус-кварц.

Как сообщили в минздраве Рязанской области, оборудование установлено и введено в эксплуатацию в отделении физиотерапии.

Аппарат воздействует ультрафиолетовыми лучами на проблемную зону и обладает мощным антибактериальным действием: большинство бактерий, вирусов и грибков быстро погибают под УФ-лучами.

Специалисты отделения отметили, что тубус-кварц укрепляет местный и общий иммунитет и имеет ранозаживляющее действие.

Аппарат очень востребован в осенне-зимний период. Во время подъёма заболеваемости ОРВИ и ОРЗ до 50 пациентов в день проходят лечение на тубус-кварце. Процедуру назначает ЛОР-врач или педиатр строго по показаниям.

Детская поликлиника №7 Рязани получила новое оборудование

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