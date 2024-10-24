«Дети перемен» выйдут на Wink.ru и START в ноябре

Премьера восьмисерийной семейной саги «Дети перемен» (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START в ноябре 2024 года. В главных ролях Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии». Сегодня создатели проекта представили второй тизер.

Новый проект режиссеров и сценаристов Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Фишер», «Черная весна) — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей. Тогда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов пойти на брата. В центре сюжета — трое сыновей водителя трамвая Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

Как всегда, в сериалах Любови Львовой и Сергея Тарамаева главных героев окружают не менее яркие персонажи второго плана. Так, друзей среднего брата Юры (Макар Хлебников) — принципиального и честного следователя и библиотекаря-поэта — соответственно сыграли Кузьма Котрелёв и Лев Зулькарнаев.

Кузьма Котрелёв, актер:

«Виктор очень крутой персонаж — трагичный, романтичный. Он работает в милиции, а в девяностые там творится какой-то ужас. Все сотрудничают с бандитами, кроме него. Виктор борется за справедливость, хочет, чтобы в стране что-то менялось. В каком-то смысле он живет в не очень подходящее для себя время. Но он очень трогательный».

Лев Зулькарнаев, актер:

«Люба и Сережа написали роль как бы не “под меня”, а про меня. Родя — такой одинокий поэт. И они включили в сценарий мои стихи, что очень приятно. В этом смысле роль была исповедальная: играть ее было одновременно и легко, и тяжело, это такое серьезное откровение. Родя — одинокий, болезненный ребенок. Человек большого таланта, который не может найти себя в жизни. Самые сложные для меня сцены — с матерью. В сериале переданы очень тяжелые отношения Родиона и его мамы, которую сыграла Аня Снаткина. Отношения Аркадиной и Тригорина, Гамлета и Гертруды, условно говоря. Эти сцены были самые эмоциональные, на пределе какой-то правды. Приходилось доставать что-то из себя — и все это очень болезненно».

Компанию в кадре Хетагу Хинчагову (он сыграл младшего сына Флоры Руслана) составил Артем Кошман (исполнил роль предприимчивого Эйнштейна).

Артём Кошман, актер:

«Было интересно сыграть человека смелого, который умеет рисковать в столь трудные времена. Для меня съемки стали очень трогательным опытом, потому что я смог прикоснуться наяву к временам молодости моих родителей».

Лев Зулькарнаев, актер:

«“Дети перемен” — очень говорящее название. Наши персонажи — потерянные дети, которых герои Сэлинджера ловят над пропастью во лжи. Изломанное время, изломанные ребята, изломанные судьбы. И их, конечно, хочется поймать над этой пропастью. И Родиона, и всех остальных».

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