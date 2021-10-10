Детектив Шумякина, занимающаяся поиском Елены Логуновой, обратилась к рязанцам

Детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся поиском пропавшей в Рязани Елены Логуновой, обратилась к рязанцам. В сторис инстаграм она поблагодарила их за помощь.

— Вы самые неравнодушные! Будем работать дальше! — написала Екатерина.

Напомним, в субботу, 9 октября, она организовала в Рязани поиски с участием добровольцев. Люди проверяли лесной массив у Сысоевского кладбища.

Шумякина также пообещала искать Логунову пока не найдёт.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи не исключают, что совершено убийство.