Десятилетняя девочка утонула в Онеге на глазах у родителей

В среду, 14 июля, в Онеге утонула десятилетняя девочка. Несчастный случай произошел на глазах у родителей. Об этом сообщает сайт «112».
О происшествии стало известно в 18:23. Спасателям позвонил очевидец. Звонившая женщина рассказала, что девочку унесло течением.
В том месте не было оборудовано место для купания. Это прилегающая территория Онежского филиала Росморпорта. Там же установлены запрещающие знаки. Однако местные жители продолжают купаться в этом месте.
К моменту прибытия спасателей школьница скрылась под водой. Девочку искали с берега, кидали невод, но все было безрезультатно. Руководитель местного ГИМС Константин Левша нырял на глубину в поисках утонувшей. К 21:00 ему удалось найти девочку и доставить на берег.
Это уже 10-й ребенок, который тонет в Архангельской области с начала купального сезона.