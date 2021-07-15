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Четверг, 15 июля, 2021
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Десятилетняя девочка утонула в Онеге на глазах у родителей

Елена Лобанова
Десятилетняя девочка утонула в Онеге на глазах у родителей
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В среду, 14 июля, в Онеге утонула десятилетняя девочка. Несчастный случай произошел на глазах у родителей. Об этом сообщает сайт «112». 

О происшествии стало известно в 18:23. Спасателям позвонил очевидец. Звонившая женщина рассказала, что девочку унесло течением.   

В том месте не было оборудовано место для купания. Это прилегающая территория Онежского филиала Росморпорта. Там же установлены запрещающие знаки. Однако местные жители продолжают купаться в этом месте. 

— Не все знают, что там, где ходят речные суда, могут возникать ямы. К тому же в таких местах обычно и течение сильнее. Вероятно, девочка попала на глубину, где ее подхватило и понесло, — говорится в сообщении. 

К моменту прибытия спасателей школьница скрылась под водой. Девочку искали с берега, кидали невод, но все было безрезультатно. Руководитель местного ГИМС Константин Левша нырял на глубину в поисках утонувшей. К 21:00 ему удалось найти девочку и доставить на берег. 

— Когда я выносил тело, мне показалось, что девочка еще теплая и ее можно спасти. Но это оказалась просто теплая речная вода. С момента утопления прошло больше двух часов, — поделился Левша.

Это уже 10-й ребенок, который тонет в Архангельской области с начала купального сезона.

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