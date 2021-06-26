Десять правил цивилизованного развода

Если в семье наметился серьёзный разлад и расставание мужа и жены уже необратимо, значит, пора начинать грустную, но необходимую в этом случае процедуру развода. Как правило, для обеих сторон этот разрыв — мощный эмоциональный стресс. Кроме того, большинство сограждан не знают юридических тонкостей процесса, и это обстоятельство не прибавляет супругам бодрости духа.
Но опыт тысяч пар говорит о том, что разойтись можно вполне цивилизованно, без истерик, взаимных обвинений и необдуманных поступков. В этом обзоре мы попытались сформулировать несколько важных правил, воспользовавшись которыми, вы сможете расстаться мирно и красиво.
Без паники и эмоций
Прежде всего, не поддавайтесь эмоциям. Любой нервный срыв может испортить жизнь вам и окружающим и превратить развод в муку для всех его участников.
Если инициатор развода не вы, то не стоит вешать на себя ярлык вечного неудачника или рыдать по ночам из-за того, что вас бросили.
Постарайтесь принять скорый развод, как данность и методично планируйте дальнейшую жизнь.
На страже детской психики
Скрывать расставание от родителей и детей — довольно глупый поступок
Этой временной конспирацией вы не подарите им душевное равновесие и спокойствие. На ваш потерянный вид, конечно, же обратят внимание, но после сообщения о неприятном факте, лучше скажите, что подробности расскажите позже, после того, как разберётесь в ситуации.
После разлада велик соблазн распространить свою ситуацию на всех представителей противоположного пола, мол «Все мужики — сволочи» или « все бабы — стервы!». Но жизнь показывает, что это далеко не так. Возможно, вы когда-то влюбились не в этого конкретного человека, а в некий образ, который более-менее соответствовал личным представлением об идеальном мужчине или женщине.
В суд или в загс?
Если вам удалось взять эмоции и переживания под контроль, самое время перейти от психологической подготовки к юридической.
Вопросы, связанные с детьми, разделом имущества и алиментами слишком серьёзны, чтобы решать их в состоянии нервного возбуждения.
Само заявление о расторжении брака подаётся либо в загс, либо в судебные органы (мировой или районный суд).
В загс (документ подаётся по месту проживания мужа и/или жены или по месту регистрации законного брака), вы праве обратиться если супруги согласны развестись и не имеют общих несовершеннолетних детей.
Расторжение брака при этом производится через один месяц с момента поступления совместного заявления. Личное присутствие обоих супругов — необязательно. Достаточно, если придёт один
Через загс можно разойтись, если с инициативой расторжения брака выступает один из супругов, а второй недееспособен, признан судом пропавшим без вести либо отбывает тюремный срок (осуждён более чем на 3 года).
Развод может быть оформлен через суд:
- при наличии совместных несовершеннолетних детей;
- в случае отказа одного из супругов разводиться;
- если один из супругов не возражает против развода, но избегает подписания заявления.
При отсутствии споров по поводу места жительства детей и раздела имущества, дела о разводе рассматриваются мировым судом.
В районный суд придётся обратиться, если необходимо определить:
- с кем будут проживать несовершеннолетние дети;
- размер алиментов;
- условия и порядок раздела имущества,
Заявление о разводе подаётся в суд по месту регистрации ответчика. Если данные о месте жительства ответчика неизвестны, вы вправе подать иск по последнему известному месту проживания супруга. А если с вами проживают несовершеннолетние дети, либо вам противопоказаны поездки по состоянию здоровья — по месту своей регистрации.
Полюбовное расставание
Перед тем как начать процесс, нужно обратиться к опытному юристу, который, изучив все обстоятельства дела, выберет правильную, максимально корректную, но эффективную линию поведения.
Если оба супруга готовы развестись без судебной тяжбы, то мужу и жене необходимо обговорить все вопросы, касающиеся имущества, то есть к кому из них оно перейдёт после развода. Естественно, нужно решить, с кем будут жить после развода, как будут общаться с родителем, живущим отдельно, как и в каком размере этот родитель станет платить алименты на содержание детей. Все договорённости необходимо закрепить, удостоверив их у нотариуса.
Напомним, что все имущество, нажитое в период брака, делится пополам, если брачным договором не предусмотрен иной порядок.
После того, как все эти вопросы будут решены, вы можете подать заявление мировому судье о расторжении брака. При отсутствии со стороны супруга возражений по поводу развода судья вынесет решение о расторжении брака по истечении одного месяца после подачи вами иска.
И ещё один важный нюанс. Когда супруги официально расстались, многие не считают нужным или просто забывают получить на руки свидетельство о разводе.
Отметим, что без свидетельства невозможно:
- получить алиментные выплаты от бывшего супруга;
- выехать за границу;
- вступить в новый брак.
Получая заветный документ, мысленно поблагодарите свою бывшую половинку за все хорошее, что между вами было и отпустите с миром. Помните, впереди замечательное, полное прекрасных моментов будущее.
Если вы подали заявление на развод, но передумали и хотите сохранить семью, заберите заявление из загса в течение месяца, написав заявление об изменении решения с указанием причин.