Десять правил цивилизованного развода

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Если в семье наметился серьёзный разлад и расставание мужа и жены уже необратимо, значит, пора начинать грустную, но необходимую в этом случае процедуру развода. Как правило, для обеих сторон этот разрыв — мощный эмоциональный стресс. Кроме того, большинство сограждан не знают юридических тонкостей процесса, и это обстоятельство не прибавляет супругам бодрости духа.

Но опыт тысяч пар говорит о том, что разойтись можно вполне цивилизованно, без истерик, взаимных обвинений и необдуманных поступков. В этом обзоре мы попытались сформулировать несколько важных правил, воспользовавшись которыми, вы сможете расстаться мирно и красиво.

Без паники и эмоций

Прежде всего, не поддавайтесь эмоциям. Любой нервный срыв может испортить жизнь вам и окружающим и превратить развод в муку для всех его участников.

— Если есть возможность, как можно скорее разъезжайтесь с почти уже бывшей второй половиной или спокойно оговорите кто, когда, и куда переедет, — рассказывает семейный психолог Мария Ефремова. — Находясь на расстоянии, вы, наверняка, быстрее и успешнее решите накопившиеся проблемы в отношениях.

Если инициатор развода не вы, то не стоит вешать на себя ярлык вечного неудачника или рыдать по ночам из-за того, что вас бросили.

Постарайтесь принять скорый развод, как данность и методично планируйте дальнейшую жизнь.

На страже детской психики

Скрывать расставание от родителей и детей — довольно глупый поступок

Этой временной конспирацией вы не подарите им душевное равновесие и спокойствие. На ваш потерянный вид, конечно, же обратят внимание, но после сообщения о неприятном факте, лучше скажите, что подробности расскажите позже, после того, как разберётесь в ситуации.

— Понятно, что детскую психику надо беречь, — убеждена Мария Ефремова. — Для ребёнка, что бы не случилось, нужно оставаться близким человеком, дать понять, что у него будет возможность общаться с обоими родителями, которые его по-прежнему любят.

После разлада велик соблазн распространить свою ситуацию на всех представителей противоположного пола, мол «Все мужики — сволочи» или « все бабы — стервы!». Но жизнь показывает, что это далеко не так. Возможно, вы когда-то влюбились не в этого конкретного человека, а в некий образ, который более-менее соответствовал личным представлением об идеальном мужчине или женщине.

В суд или в загс?

Если вам удалось взять эмоции и переживания под контроль, самое время перейти от психологической подготовки к юридической.

Вопросы, связанные с детьми, разделом имущества и алиментами слишком серьёзны, чтобы решать их в состоянии нервного возбуждения.

Само заявление о расторжении брака подаётся либо в загс, либо в судебные органы (мировой или районный суд).

В загс (документ подаётся по месту проживания мужа и/или жены или по месту регистрации законного брака), вы праве обратиться если супруги согласны развестись и не имеют общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака при этом производится через один месяц с момента поступления совместного заявления. Личное присутствие обоих супругов — необязательно. Достаточно, если придёт один

Через загс можно разойтись, если с инициативой расторжения брака выступает один из супругов, а второй недееспособен, признан судом пропавшим без вести либо отбывает тюремный срок (осуждён более чем на 3 года).

Развод может быть оформлен через суд:

при наличии совместных несовершеннолетних детей;

в случае отказа одного из супругов разводиться;

если один из супругов не возражает против развода, но избегает подписания заявления.

При отсутствии споров по поводу места жительства детей и раздела имущества, дела о разводе рассматриваются мировым судом.

В районный суд придётся обратиться, если необходимо определить:

с кем будут проживать несовершеннолетние дети;

размер алиментов;

условия и порядок раздела имущества,

Заявление о разводе подаётся в суд по месту регистрации ответчика. Если данные о месте жительства ответчика неизвестны, вы вправе подать иск по последнему известному месту проживания супруга. А если с вами проживают несовершеннолетние дети, либо вам противопоказаны поездки по состоянию здоровья — по месту своей регистрации.

Полюбовное расставание

Перед тем как начать процесс, нужно обратиться к опытному юристу, который, изучив все обстоятельства дела, выберет правильную, максимально корректную, но эффективную линию поведения.

Если оба супруга готовы развестись без судебной тяжбы, то мужу и жене необходимо обговорить все вопросы, касающиеся имущества, то есть к кому из них оно перейдёт после развода. Естественно, нужно решить, с кем будут жить после развода, как будут общаться с родителем, живущим отдельно, как и в каком размере этот родитель станет платить алименты на содержание детей. Все договорённости необходимо закрепить, удостоверив их у нотариуса.

Напомним, что все имущество, нажитое в период брака, делится пополам, если брачным договором не предусмотрен иной порядок.

После того, как все эти вопросы будут решены, вы можете подать заявление мировому судье о расторжении брака. При отсутствии со стороны супруга возражений по поводу развода судья вынесет решение о расторжении брака по истечении одного месяца после подачи вами иска.

И ещё один важный нюанс. Когда супруги официально расстались, многие не считают нужным или просто забывают получить на руки свидетельство о разводе.

Отметим, что без свидетельства невозможно:

получить алиментные выплаты от бывшего супруга;

выехать за границу;

вступить в новый брак.

Получая заветный документ, мысленно поблагодарите свою бывшую половинку за все хорошее, что между вами было и отпустите с миром. Помните, впереди замечательное, полное прекрасных моментов будущее.

Если вы подали заявление на развод, но передумали и хотите сохранить семью, заберите заявление из загса в течение месяца, написав заявление об изменении решения с указанием причин.