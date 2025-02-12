С утра среды несколько десятков мигрантов буквально штурмуют отделение полиции на Вторчермете в Екатеринбурге, чтобы подтвердить вид на жительства, пишет E1.RU.
Иностранцы рассказали изданию, что многих сразу развернули и отправили домой. У некоторых поджимают сроки, а это грозит депортацией.
Как сообщили СМИ, один посетитель и вовсе ночевал в машине, чтобы попасть на прием.
По мнению одной из читательниц из портала, сложность для мигрантов состоит в том, что специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.