С утра среды несколько десятков мигрантов буквально штурмуют отделение полиции на Вторчермете в Екатеринбурге, чтобы подтвердить вид на жительства, пишет E1.RU.

Иностранцы рассказали изданию, что многих сразу развернули и отправили домой. У некоторых поджимают сроки, а это грозит депортацией.

«У тех, кто пришел после открытия центра, нет шансов проскочить», — говорится в публикации.

Как сообщили СМИ, один посетитель и вовсе ночевал в машине, чтобы попасть на прием.

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По мнению одной из читательниц из портала, сложность для мигрантов состоит в том, что специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.