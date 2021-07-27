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Вторник, 27 июля, 2021
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Депутаты Рязанской Областной и городской дум приняли ремонт дороги в центре города

Елена Лобанова
Депутаты Рязанской Областной и городской дум приняли ремонт дороги в центре города
Фото пресс-службы Рязанской Областной думы
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Во вторник, 27 июля, в центре Рязани прошел депутатский контроль отремонтированного участка дороги. В составе комиссии были депутаты от Областной и городской дум. 

Ранее губернатор Николай Любимов поручил провести депутатский контроль на всех объектах благоустройства. Поэтому зампредседателя Облдумы от фракции «Единая Россия» Александр Шевырев и депутат гордумы Александр Чайка осмотрели участок дороги по улица Николодворянская, Право-Лыбедская и Войкову переулку. 

Именно по этому маршруту ездили автомобилисты во время ремонта Астраханского моста. В результате на дороге появились множественные ямы, которые вызывали нарекания со стороны рязанцев. На ремонт объекта сначала решили выделить 20 млн рублей, но после снизили стоимость до 16 млн рублей. 7 500 квадратов подрядчик привел в порядок за три недели. 

Заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев отметил, что ход ремонта дороги контролировался на всех этапах. 

– Подрядчик справился с работой в оптимальные сроки. Все работы не только качественно выполнены. По просьбам рязанцев, подрядчик установил валики для отвода дождевых потоков в сторону от дворовых территорий. Также были восстановлены несколько пешеходных тротуаров и частично заменен бордюрный камень, хотя данным контрактом это не предусматривалось, — подчеркнул Шевырев. 

Депутат также рассказал, что в ходе ремонта были созданы условия для маломобильных граждан, понижены бордюры. В работе подрядчик использовал прогрессивные технологии. По словам Александра Шевырева, речь идет о так называемых плавающих смотровых люках, что установили на дороге. Они позволяет избежать перепадов на дорожном полотне. 

Как было отмечено в ходе контрольного мероприятия, разметку на дорогу нанесут позже уже другие службы, а подрядчик в течение 5 лет обязан по гарантии устранить все возможные дефекты, если такие возникнут.

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