Депутаты Рязанской Областной и городской дум приняли ремонт дороги в центре города

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Во вторник, 27 июля, в центре Рязани прошел депутатский контроль отремонтированного участка дороги. В составе комиссии были депутаты от Областной и городской дум.

Ранее губернатор Николай Любимов поручил провести депутатский контроль на всех объектах благоустройства. Поэтому зампредседателя Облдумы от фракции «Единая Россия» Александр Шевырев и депутат гордумы Александр Чайка осмотрели участок дороги по улица Николодворянская, Право-Лыбедская и Войкову переулку.

Именно по этому маршруту ездили автомобилисты во время ремонта Астраханского моста. В результате на дороге появились множественные ямы, которые вызывали нарекания со стороны рязанцев. На ремонт объекта сначала решили выделить 20 млн рублей, но после снизили стоимость до 16 млн рублей. 7 500 квадратов подрядчик привел в порядок за три недели.

Заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев отметил, что ход ремонта дороги контролировался на всех этапах.

– Подрядчик справился с работой в оптимальные сроки. Все работы не только качественно выполнены. По просьбам рязанцев, подрядчик установил валики для отвода дождевых потоков в сторону от дворовых территорий. Также были восстановлены несколько пешеходных тротуаров и частично заменен бордюрный камень, хотя данным контрактом это не предусматривалось, — подчеркнул Шевырев.

Депутат также рассказал, что в ходе ремонта были созданы условия для маломобильных граждан, понижены бордюры. В работе подрядчик использовал прогрессивные технологии. По словам Александра Шевырева, речь идет о так называемых плавающих смотровых люках, что установили на дороге. Они позволяет избежать перепадов на дорожном полотне.

Как было отмечено в ходе контрольного мероприятия, разметку на дорогу нанесут позже уже другие службы, а подрядчик в течение 5 лет обязан по гарантии устранить все возможные дефекты, если такие возникнут.