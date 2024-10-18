Депутаты Рязанской облдумы контролируют строительство школы и благоустройство сквера

В Рязанской области продолжается многоуровневый депутатский контроль, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Парламентарий Антон Князев в рамках многоуровневого депутатского контроля посетил село Вослебово Скопинского района, где завершается строительство школы искусств на 200 мест. Работы ведутся по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В трехэтажном здании размещены концертный и выставочный залы, классы для занятий живописью, музыкой, хореографией и актерским мастерством. Кроме того, предполагается, что в учреждении будут преподавать основы робототехники.

— Отрадно, что уже в конце года школа распахнет свои двери для юных жителей Скопинского района и педагогов, которые смогут проводить занятия в комфортных условиях, — отметил Антон Князев.

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков осмотрел новый сквер в поселке Сотницыно Сасовского муниципального округа. Общественное пространство расположено в центре населенного пункта. Парламентарий отметил, что с инициативой создать зеленую зону выступили местные жители. Проект прошел конкурсный отбор и получил финансирование из областного бюджета по программе поддержки местных инициатив. Благоустройство заброшенной территории проходило в два этапа: сначала вырубили ветхие деревья и дикую поросль, затем проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, высадили молодые здоровые деревья и организовали освещение.

— Приятно видеть, как обновленная территория преобразила Сотницыно. Уверен, это место будет пользоваться заслуженной популярностью у жителей, — рассказал по итогам осмотра территории Владимир Рожков. — Такие позитивные изменения делают наши поселки комфортнее и привлекательнее. Важно продолжать работу в этом направлении.

Парламентарий добавил, что в текущем году в Сасовском округе реализуется 21 инициатива жителей: 7 — в городе Сасово и 14 — в других населенных пунктах. Всего в регионе в 2024 году конкурсный отбор прошли 193 проекта. Общая сумма финансирования из областного бюджета составила более 377 млн рублей.