Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, который позволит достроить проблемные объекты

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 29 июня, депутаты приняли закон, который позволит достроить проблемные объекты. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о жилых домах, срок сдачи квартир в которых был нарушен. Просрочка исполнения обязательств перед дольщиками достигает нескольких лет, причем, по данным регионального минстроя, один объект невозможно достроить с использованием механизма ППК «Фонд развития территорий». Это совместная законодательная инициатива врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и прокурора региона Ивана Панченко.

Принятый закон позволяет привлечь для завершения строительства нового инвестора и восстановить нарушенные права дольщиков.

Закон наделяет правительство Рязанской области полномочиями по определению порядка предоставления субсидий новым застройщикам на возмещение затрат, связанных с завершением строительства. В их числе, затраты по технологическому подключению к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, по уплате процентов по кредитам, по внесению арендной платы и (или) земельного налога. Необходимые для реализации закона средства в размере 10 миллионов рублей будут предусмотрены при формировании областного бюджета на 2023 год. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.