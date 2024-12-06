Пятница, 6 декабря, 2024
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Депутаты Рязанской гордумы передали игрушки в ОДКБ им. Дмитриевой

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Алексей Самохин

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и заместитель главы муниципалитета Анна Иванова привезли наполненную игрушками коробку храбрости в Областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой.

— Акция «Коробка храбрости» появилась несколько лет назад и призвана помочь тем, кто больше всех нуждается в помощи, — детям, проходящим тяжелое, длительное лечение. Дети всегда остаются детьми — даже те, кому выпали в жизни очень взрослые испытания. Перенести неприятные процедуры с теми подарками, которые они получат как раз из коробки храбрости, будет немного легче, — отметила Татьяна Панфилова.

— Любому ребенку очень важны внимание и забота. Переданные подарки поднимут юным пациентам настроение и помогут быстрее поправиться, — сказала Анна Иванова.

Еще одна коробка храбрости, собранная с участием депутатов городской Думы, будет направлена маленьким пациентам больниц новых территорий нашей страны.

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