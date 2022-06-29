Депутаты Рязанской гордумы обсудили итоги деятельности муниципальных предприятий

В городской Думе состоялись рабочие встречи, на которых обсудили итоги работы муниципальных предприятий города: «Кустовой вычислительный центр», «Жилищно-коммунальное управление № 22», «Ремонтно-строительное управление № 1», РМПТС и «Водоканал». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В обсуждении приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Андрей Семенюк, депутаты РГД, представители администрации Рязани и руководители предприятий.

Ранее Татьяна Панфилова посетила все эти предприятия, пообщалась с руководством и трудовыми коллективами.

На рабочих встречах глава муниципального образования отметила, что врио Губернатора Павел Малков на заседании Правительства поручил активнее участвовать в федеральных программах. Заявки на участие могут подавать и муниципальные предприятия. Сейчас разрабатываются новые федеральные проекты, большинство из которых планируется реализовать в сфере ЖКХ.

Депутаты рекомендовали представителям администрации подготовить предложения по участию в федеральных программах. Также депутаты обратили внимание на необходимость ликвидации аварийных деревьев вблизи объектов, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. Татьяна Панфилова проинформировала присутствующих, что соответствующее поручение дал Павел Малков. Ликвидацию аварийных деревьев и решение транспортных вопросов он назвал в числе приоритетов.