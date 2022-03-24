Депутаты регионального парламента обсудили итоги работы Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

В рамках очередного заседания Рязанской областной Думы 23 марта депутаты обсудили доклад уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой. Она представила подробный отчет по итогам работы за 2021 год и ответила на вопросы парламентариев.

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Омбудсмен сообщила, что ситуация в сфере защиты прав и интересов детей на территории региона в целом стабильна, налажено тесное взаимодействие с органами власти и общественностью. С учетом количества детских смертей и травматизма от внешних факторов были разработаны проекты Концепции обеспечения комплексной безопасности детей в Рязанской области и Плана ее реализации. За прошедший период в адрес уполномоченного поступило более тысячи семисот обращений, из них около ста – от несовершеннолетних. Многие вопросы решены положительно.

В ходе заседания депутат Наталья Рубина высказалась о необходимости создания центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Анжелика Евдокимова пояснила, что запрос от родителей на услуги по социальной и медицинской реабилитации детей в регионе достаточно высокий. Профильные отделения в медучреждениях Рязанской области уже существуют, но их площадь не соответствует современным требованиям, не всегда есть возможность установить в них необходимое оборудование.

Поднимался и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Депутат Екатерина Мухина обратила внимание на недопустимость предоставления квартир, не пригодных для проживания, а также в районах с отсутствующей инфраструктурой. Детский омбудсмен уточнила, что при подборе жилья учитывалась близость всех необходимых объектов – садов, школ, остановок, магазинов, в ходе приемки квартир основные замечания по качеству ремонта быстро устранялись.

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Депутат Александр Жукаев затронул тему защиты трудовых прав несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка проинформировала о том, что в Рязанской области проводится серьезная работа по профориентации и трудоустройству детей совместно с министерством образования и молодежной политики. Со стороны детского общественного совета тоже есть запрос на временное трудоустройство, например, в период летних каникул. Планируется создать базу предприятий региона, готовых принять на работу несовершеннолетних Елатомский приборный завод уже реализует эту практику. По итогам обсуждения доклад приняли к сведению. Депутатам было предложено стать участниками общественных советов при уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области в качестве экспертов.