Среда, 4 сентября, 2024

Депутаты просят генпрокурора положить конец вымогательствам у ветеранов СВО

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Минобороны РФ

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером социалистов Сергеем Мироновым обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с призывом защитить ветеранов СВО, у которых в разных регионах страны преступники вымогают деньги.

В обращении депутаты указывают, что ранее в социальных сетях был размещен видеоролик с обращением участника специальной военной операции, инвалида боевых действий из Приморского края. Молодой человек лишился на фронте руки, а когда вернулся домой и получил положенные выплаты, местные бандиты стали вымогать у него деньги. При этом сотрудники правоохранительных органов бездействовали. В результате ветеран попытался покончить с собой. Лишь после этого сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве.

«По сообщению ряда телеграм-каналов, данная проблема имеет системный характер. Случаи вымогательства денежных средств у военнослужащих, участников специальной военной операции и членов их семей фиксируются в Сахалинской области, Хабаровском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае и др. Сообщается, что военнослужащих запугивают, приходят к ним домой, угрожают им и их близким, требуют отдать часть выплат, в том числе полученных военнослужащими за ранения. Правоохранительные органы и органы власти часто бездействуют», – указывают авторы обращения.

Депутаты обращают внимание, что подобные действия преступных групп угрожают безопасности государства и должны быть «немедленно и самым решительным образом» пресечены, а виновные в бездействии сотрудники правоохранительных органов – наказаны.

«В связи с этим прошу Вас создать специальную комиссию из сотрудников Генеральной прокуратуры РФ для выезда в указанные субъекты Российской Федерации, с тем чтобы на месте провести проверку указанных фактов и принять по ним необходимые меры прокурорского реагирования, а также организовать горячую линию Генеральной прокуратуры РФ для военнослужащих и членов их семей, столкнувшихся с фактами вымогательства денежных средств», – пишут депутаты СРЗП.

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