Депутаты предложили выделить дополнительные деньги на ремонт спортивных площадок Рязани

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию администрации о спортивных площадках, расположенных на территории города. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Депутаты предложили предусмотреть выделение средств на ремонт и приведение в нормативное состояние спортивного оборудования в бюджете города на 2023 год, а также рассмотреть возможность размещения на территории Рязани физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Депутаты одобрили изменения в решение РГД «Об учреждении поощрительной премии муниципального образования — город Рязань». В частности, представленный проект предполагает расширение круга обучающихся государственных образовательных организаций высшего образования, для которых учреждается поощрительная премия, и устанавливает возможности выполнения научной работы авторским коллективом.

Кроме того, уточняются требования к документам, представляемых образовательной организацией при выдвижении кандидатов, тематика представляемых научных работ, требования к содержанию и способам представления электронных версий научных работ, механизм распределения премии между лауреатами в составе авторского коллектива.

Также члены комитета обсудили вопрос о передаче земельного участка, расположенного по адресу ул. Соборная, д. 18, в государственную собственность Рязанской области. Здесь предполагается размещение объектов промышленной и технологической инфраструктуры в сфере электроники.

Члены комитета рассмотрели вопрос о возложении исполнений полномочий избирательной комиссии муниципального образования — город Рязань, в том числе по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территориальную комиссию Железнодорожного района. Это связано с изменениями федерального законодательства.