Депутаты предложили усилить контроль за капремонтом многоквартирных домов в Рязани

11 августа глава Рязани Татьяна Панфилова провела совещание по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов. В обсуждении приняли участие депутаты городской Думы, руководитель «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области» Виктория Каленова, представители профильных управлений администрации города. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Собравшиеся обсудили вопросы формирования единого тарифа по взносам на капитальный ремонт, разработки проектной документации и получения заключений экспертизы, сроков выполнения работ по гарантийным обязательствам.

Особое внимание уделили вопросу контроля за работой подрядных организаций. Как отметили депутаты, необходимо отслеживать не только срок окончания работ по контракту, но и выполнение графика поэтапно, чтобы не допускать затягивания в исполнении конкретных заданий.

— Контроль за подрядчиками должен быть жёстким, начиная с выхода на объект в самом начале работ, в течение всего процесса ремонта и вплоть до окончания. Саму приёмку надо проводить с участием депутатов, — подчеркнул Роман Худяков.

Кроме того, руководитель фонда Виктория Каленова ответила на вопросы депутатов по существующим проблемам, связанным с проводимым в этом году капитальным ремонтом многоквартирных домов в их округах.