Депутаты предложили повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы, сообщили «Известиям» его авторы в пятницу, 22 апреля.

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Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

– С тех пор, как были установлены [действующие] лимиты в 2 и 3 млн рублей для имущественных налоговых вычетов при приобретении жилья и выплате ипотечных процентов, цены на жилье существенно выросли. Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — рассказала в беседе с «Известиями» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн. Таким образом, вернуть можно будет 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно, добавила Буцкая. Кроме того, в будущем законопроекте предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до 1,5 месяцев арендных платежей.

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