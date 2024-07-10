Депутаты предлагают сократить рабочий день из-за жары

В связи с аномальной жарой в России вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой сокращать рабочий день при экстремально высоких температурах. Об этом сообщают «Известия».

При повышении температуры воздуха до критических отметок работодатель будет обязан по требованию сотрудника сократить рабочий день на один час. Это позволит защитить здоровье работников от пагубного воздействия жары, закрепив такое право на законодательном уровне в Трудовом кодексе РФ.

На данный момент отсутствует механизм, позволяющий официально сократить рабочий день в условиях аномальной жары. Присутствует высокий риск для здоровья работников. Медики подтверждают негативное влияние высоких температур на организм, в частности, на работу мозга и когнитивные функции.

Планируется внести изменения в статью 92 Трудового кодекса Российской Федерации «Сокращенная продолжительность рабочего времени». В жарких странах (Испания, Италия, Греция, Латинская Америка) распространена практика сиесты — перерыва в работе в самый жаркий период дня (с 12 до 15 часов).

Сокращение рабочего дня в жару не нанесет ущерба экономике, так как потери от проблем со здоровьем сотрудников могут быть гораздо значительнее. В настоящее время работодатели могут руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора, которые предлагают сокращать рабочий день при температуре выше 28,5 градусов.

Статус законопроекта на данный момент находится на стадии ожидания первого чтения в Госдуме.