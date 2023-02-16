Депутаты поручили администрации Рязани разработать план по усилению контроля коммерческих перевозчиков

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о деятельности управления транспорта администрации города. В рамках оптимизации действующей маршрутной сети в прошлом году увеличено количество автобусов на маршрутах № 62, 30, 46, 16, 7. Изменена схема движения автобусных маршрутов № 50, 90, 45, 41, 7, 65, 10, 49.

Предусмотрен поэтапный переход на использование подвижного состава повышенной вместимости. В 2022 году переход осуществлен на маршрутах № 66, 71, 85. После перехода общее количество автобусов среднего класса на маршрутах составило 39 единиц.

В 2022 году управлением транспорта выявлено 505 нарушений, в том числе: 258 нарушений расписания движения, 94 нарушения схемы движения, 60 нарушений, связанных с оплатой пассажирами проезда безналичным способом, 59 случаев некорректного обращения водителей и кондукторов к пассажирам, 34 нарушения Правил дорожного движения РФ.

Члены комитета поручили администрации города разработать и представить в городскую Думу план работы по усилению контроля деятельности коммерческих перевозчиков, а также предложения по совершенствованию нормативной базы.