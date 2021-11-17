Депутаты оценили итоги ремонта дорог и благоустройства дворов

В рамках выездного заседания комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты осмотрели ряд объектов, которые благоустраивались по программам 2021 года. В инспекционном выезде приняли участие председатель профильного комитета РГД Александр Бурцев, заместители председателя Александр Сидоров и Сергей Фомин, депутат Денис Милюков, представители структурных подразделений администрации Рязани.

Первая остановка – ул. Гоголя. Ремонт дороги был проведен по просьбам рязанцев в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эта дорога – социально значимая. По данному участку добираются до БСМП пациенты больницы, здесь часто ездят машины скорой помощи. На участке уложено новое асфальтовое покрытие, оборудованы заездные карманы для общественного транспорта, продолжаются работы по обустройству газона и вывозу строительного мусора. Для удобства рязанцев возле БСМП планируется установить остановочный павильон.

Следующий объект – ул. 2-я Линия. Работы по ремонту также ведутся в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Идет замена асфальтового покрытия проезжей части, ремонт тротуаров с учетом создания безбарьерной среды, у манежа «Юность» обустроены дополнительные парковочные места. Депутаты отметили, что на сегодня этот участок дороги — самый проблемный объект. Отставание от графика – два месяца. Среди первоочередных задач – завершение асфальтирования проезжей части, пока позволяют погодные условия.

Члены комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы оценили результаты ремонта дворовых территорий, приведенных в порядок в рамках дополнительных 100 млн. рублей, выделенных по поручению Губернатора Николая Любимова. По данной программе было отремонтировано 65 дворовых территорий. Депутаты посетили территорию дома №39 по Московскому шоссе. Здесь отремонтировано асфальтовое покрытие двора вместе с проездами. Также проведены работы по укреплению газонов, что позволило увеличить количество парковочных мест. Кроме того, в рамках ремонта картами приведен в порядок дублер Московского шоссе на участке от ул. Западной до дома №43 по Московскому шоссе. Работы сделаны качественно и в установленные сроки.

Также депутаты оценили результаты комплексного ремонта дворовых территорий и проездов к ним в рамках программы «Формирование современной городской среды». В этом году было отремонтировано 9 дворовых территорий и проездов к ним. В ходе выездного заседания комитета депутаты посетили двор дома №30 по ул. Бирюзова. На встрече присутствовал депутат по округу №16 Рязанской городской Думы, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего. Здесь приведены в порядок проезжая часть и тротуары, входные группы в подъезды, обеспечен водоотвод. Установлены лавочки и урны, обустроена новая детская площадка.

Кроме того, в городе завершается реализация проектов местных инициатив. Депутаты посетили «Читающий сквер» рядом с библиотекой в микрорайоне Недостоево. Здесь завершено обустройство пешеходных дорожек, установлено ограждение, запланирован монтаж освещения. Жители улицы Сельских строителей намерены принять участие в реализации проектов местных инициатив и продолжить благоустраивать сквер в будущем году.

Мы проехали по нескольким объектам, благоустройство которых проводилось в 2021 году. В целом выездом остались довольны, в основном подрядчики справились с работой. Выявленные в ходе объезда замечания и недостатки доведены до подрядных организаций. Считаем, что эту работу необходимо продолжать. Благодаря реализации программ по благоустройству город становится красивее и комфортнее для проживания, — отметил по итогам выезда председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД Александр Бурцев.

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