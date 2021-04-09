Депутаты обсудили с рязанцами ремонт дворов

Депутаты Рязанской городской Думы обсудили с жителями города ремонт дворов.

Напомним, скоро на платформе «Обратная связь» портала Госуслуги стартует интернет-голосвание за включение дворовых территорий в перечень ремонта. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал необходимость выделить дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий. На эти цели в Рязани будет направлено 100 млн руб.

Для тех, у кого нет доступа к платформе, во дворах будут работать представители МФЦ. Депутаты Рязанской городской Думы приняли активное участие в работе по информированию горожан о возможности принять участие в этой программе.

8 апреля заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова и депутат РГД по округу №1 Роман Худяков встретились и обсудили вопрос ремонта дворовых территорий с активными жителями домов по улицам Березовая и Братиславская.

Депутат Рязанской городской Думы по округу № 18 Роза Ризатдинова обсудила возможность асфальтирования дворовых территорий домов по улице Кальная и Касимовскому шоссе.

Депутат по округу №14 Елена Акимкина встретилась с жителями многоэтажных домов по улицам Бирюзова и Станкозаводская, на повестке дня — ремонт внутридворовых дорог и освещения.

Депутат Рязанской городской Думы по округу №10 Светлана Ворнакова провела собрания с жильцами многоквартирных домов по улице Есенина и проезду Машиностроителей.