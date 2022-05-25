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Среда, 25 мая, 2022

Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог

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Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог

Депутатский контроль за состоянием автомобильных дорог региона будет усилен – об этом заявлено в среду, 25 мая, в ходе заседания областной Думы,на котором было принято постановление по итогам «правительственного часа», посвященного состоянию и перспективам развития автомобильных дорог. Данный вопрос в региональном парламенте рассматривался на заседании 12 мая. Тогда депутаты акцентировали внимание на обеспечении контроля качества дорожных работ, взаимодействии с подрядными организациями, соблюдении ими гарантийных обязательств, обеспечение безопасности на дорогах, в том числе на пешеходных переходах вблизи социальных объектов.

Постановление по итогам «правительственного часа» содержит рекомендации исполнительным органам региональной и муниципальной власти, минтрансу, контрольно-счетной палате, а также поручения профильному комитету облдумы.Рекомендации касаются как системных вопросов формирования программ дорожного хозяйства, взаимодействия с органами местного самоуправления, так и ситуации с отдельными объектами.

В частности,Правительству Рязанской области предложено совместно с администрацией города Рязани проработать варианты модернизации платного путепровода в городе Рязани, обеспечивающего проезд транспорта из микрорайона Дашково-Песочня в сторону поселка Соколовка и района Южный Промузел, подъездных участков дорог к нему, а также применяемого для оплаты проезда по путепроводу оборудования.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и администрации Рязани рекомендовано подготовить предложения по организации взаимодействия с депутатами областной Думы.Это будет способствовать обеспечению постоянного депутатского контроля за проведением дорожных работ. Также предложено провести анализ отремонтированных в 2019 – 2021 годах участков дорог,которым потребовался гарантийный ремонт.

Минтранс должен будетнаправить в региональный парламент информацию о ходе текущих дорожных работ, что позволит своевременно выявитьпроблемы. Документом также предусмотрена активизация участия граждан в контроле за качеством ремонта дорог.Рекомендовано расширитьинформацию на официальном сайте минтранса,дополнить еесведениями о дефектах,выявленных на гарантийных участках дорог, и сроках их устранения подрядчиками.

 Администрации Рязани предложено обеспечить первоочередное обследование и приведение в нормативное состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений, оборудование их тактильной плиткой, искусственными неровностями, провести ремонт дорожного покрытия и мостовых сооружений на маршрутах движения школьных автобусов. Кроме того, активизировать работу по разработке схемы транспортного обслуживания в Рязани и проведению ее общественного обсуждения. В числе рекомендаций также обеспечение согласования сроков ремонта подземных коммуникаций и дорожного покрытия автомобильных дорог минимум на двухлетнюю перспективу и активизация работы по замене и устройству нового освещения на автомобильных дорогах. 

Контрольно-счетной палате региона предложено провести аудит в сфере закупок погосконтрактамна выполнение дорожных работ.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что депутаты приняли активное участие в подготовке проекта постановления.

 – Работа была проведена оперативно. Основное, что планировалось, вошло в проект. Отдельные вопросы мы в рабочем порядке будем обсуждать с министерством, – сказал Аркадий Фомин. – Проблема дорог по обращения граждан стоит на первом месте.Эффективность и контроль за расходованием средств для нас являются приоритетным.

Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог
Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог
Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог

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