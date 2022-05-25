Депутаты облдумы усилят контроль за состоянием рязанских дорог

Депутатский контроль за состоянием автомобильных дорог региона будет усилен – об этом заявлено в среду, 25 мая, в ходе заседания областной Думы,на котором было принято постановление по итогам «правительственного часа», посвященного состоянию и перспективам развития автомобильных дорог. Данный вопрос в региональном парламенте рассматривался на заседании 12 мая. Тогда депутаты акцентировали внимание на обеспечении контроля качества дорожных работ, взаимодействии с подрядными организациями, соблюдении ими гарантийных обязательств, обеспечение безопасности на дорогах, в том числе на пешеходных переходах вблизи социальных объектов.

Постановление по итогам «правительственного часа» содержит рекомендации исполнительным органам региональной и муниципальной власти, минтрансу, контрольно-счетной палате, а также поручения профильному комитету облдумы.Рекомендации касаются как системных вопросов формирования программ дорожного хозяйства, взаимодействия с органами местного самоуправления, так и ситуации с отдельными объектами.

В частности,Правительству Рязанской области предложено совместно с администрацией города Рязани проработать варианты модернизации платного путепровода в городе Рязани, обеспечивающего проезд транспорта из микрорайона Дашково-Песочня в сторону поселка Соколовка и района Южный Промузел, подъездных участков дорог к нему, а также применяемого для оплаты проезда по путепроводу оборудования.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и администрации Рязани рекомендовано подготовить предложения по организации взаимодействия с депутатами областной Думы.Это будет способствовать обеспечению постоянного депутатского контроля за проведением дорожных работ. Также предложено провести анализ отремонтированных в 2019 – 2021 годах участков дорог,которым потребовался гарантийный ремонт.

Минтранс должен будетнаправить в региональный парламент информацию о ходе текущих дорожных работ, что позволит своевременно выявитьпроблемы. Документом также предусмотрена активизация участия граждан в контроле за качеством ремонта дорог.Рекомендовано расширитьинформацию на официальном сайте минтранса,дополнить еесведениями о дефектах,выявленных на гарантийных участках дорог, и сроках их устранения подрядчиками.

Администрации Рязани предложено обеспечить первоочередное обследование и приведение в нормативное состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений, оборудование их тактильной плиткой, искусственными неровностями, провести ремонт дорожного покрытия и мостовых сооружений на маршрутах движения школьных автобусов. Кроме того, активизировать работу по разработке схемы транспортного обслуживания в Рязани и проведению ее общественного обсуждения. В числе рекомендаций также обеспечение согласования сроков ремонта подземных коммуникаций и дорожного покрытия автомобильных дорог минимум на двухлетнюю перспективу и активизация работы по замене и устройству нового освещения на автомобильных дорогах.

Контрольно-счетной палате региона предложено провести аудит в сфере закупок погосконтрактамна выполнение дорожных работ.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что депутаты приняли активное участие в подготовке проекта постановления.