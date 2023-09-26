Депутаты облдумы приняли участие в Днях Рязанской области в СФ

22–25 сентября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялись Дни Рязанской области. В состав рязанской делегации, которую возглавили губернатор Павел Малков и председатель областной Думы Аркадий Фомин, вошли депутаты регионального парламента, члены правительства, представители министерств и ведомств.

В докладах спикеры сосредоточили внимание на социально-экономическом развитии региона и законодательном обеспечении программ и проектов, реализуемых в области.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что Совет Федерации представляет интересы регионов, и поблагодарил сенаторов за возможность представить потенциал Рязанской области на федеральной площадке, обсудить на комитетах актуальные проблемы, получить поддержку.

Ключевой задачей глава региона назвал укрепление экономики. Он высоко оценил помощь федерального центра. По его словам, активно используются инструменты «инфраструктурного меню», предложенного Правительством России: инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, бюджетные кредиты на опережающее финансирование, Фонд национального благосостояния, Фонд развития территорий.

Также он сообщил, что в 2023 году растут налоговые поступления в бюджет региона:

— Госдолг составляет 38 процентов к собственным доходам, хотя еще недавно этот показатель доходил до 90 процентов. В Рязани принят и исполняется бюджет развития.

Особое внимание уделяется агропромышленному комплексу: наблюдается рост по производству молока, мяса, куриных яиц:

— По зерновым культурам в прошлом году поставили абсолютный рекорд — более 3 миллионов тонн. В этом году ожидаем получить более 2,5 миллионов тонн зерна.

Среди приоритетов Павел Малков назвал ввод земель в сельхозоборот, развитие системы хранения и переработки продукции.

Губернатор проинформировал о развитии масштабного проекта — ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», в которой уже 32 резидента и более 60 компаний-партнеров.

Отдельно Павел Малков затронул вопрос о необходимости возведения моста-дублера через Оку:

— Действующий мост через реку — стратегическая артерия, через которую ежедневно проходит до 50 тысяч автомобилей. Так как он построен 50 лет назад, через 5–7 лет он придет в полную негодность. Проводить реконструкцию возможно только после строительства нового моста-дублера.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин акцентировал внимание на реализации значимых капиталоемких проектов благодаря поддержке федерального центра.

Также глава регионального парламента рассказал о законодательном обеспечении социально-экономического развития Рязанской области.

— Вместе с правительством мы постоянно работаем над законодательной базой, которая дополняет и усиливает федеральные меры поддержки экономики и граждан. Мы приняли ряд законов для сохранения предпринимательской активности, привлечения инвесторов, организации в регионе новых производств. Для предприятий приоритетных сфер экономики установлены пониженные налоговые ставки. Стимулирующими налоговыми преференциями в 2022 году воспользовались почти 3 тысячи налогоплательщиков.

Кроме того, Аркадий Фомин остановился на значимости решения кадровых проблем в сельской местности:

— Для развития экономики и социальной сферы нужны кадры. Эти вопросы мы обсуждали на Совете Законодателей. Принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков специалистам сферы образования и здравоохранения, работающим на селе. В 5 раз повысили размер «подъемных» для молодых аграриев, и теперь эта сумма составляет 500 тысяч рублей.

В рамках выполнения социальных задач создаются условия для улучшения демографической ситуации, поддержке материнства и детства, увеличении продолжительности жизни. Как пояснил Аркадий Фомин, в целях стимулирования рождаемости приняты законы закон о единовременной выплате при рождении ребенка, закреплена возможность получения денежной компенсации вместо земельного участка для многодетных семей, продлён срок действия регионального материнского капитала, расширены направления его использования. Для людей, ухаживающих за своими родственниками, законодательно предусмотрена возможность обучиться и официально трудоустроиться помощником по уходу. Этим правом уже воспользовались более 1000 жителей региона. И их количество растёт.

Председатель Рязанской областной Думы остановился на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей:

— Приоритет в нашей работе — поддержка наших бойцов и их семей. Кроме действующих федеральных мер, областная Дума вместе с Правительством разработали дополнительные региональные инструменты поддержки. Всего их порядка 50-ти. Сейчас мы работаем над внедрением Единого стандарта мер поддержки. 18 из 20 мер уже реализуются. Для нас важно при формировании бюджета на следующий период предусмотреть реальное финансирование на эти цели.

Также глава регионального парламента выразил уверенность в том, что предложения, сформированные в ходе Дней Рязанской области в проекте постановления Совета Федерации, получат поддержку и будут способствовать дальнейшему развитию региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с предстоящим 26 сентября Днем образования Рязанской области, поблагодарила региональную команду за работу над повышением качества жизни граждан. Речь идет о совершенствовании социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства городов и сёл:

— Значимое для жителей области дело — построен новый лечебный корпус Областного клинического онкологического диспансера. Это даст возможность ещё большему числу людей получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме того спикер СФ отметила эффективность региональных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также высоко оценила шефскую помощь Рязанской области Каховскому району и городу Новая Каховка Херсонской области.

Среди проблемных тем Валентина Матвиенко назвала сохранение обучения в две смены, нехватку мест в детских садах, дефицит преподавателей, демографический спад, проблемы экологии, состояние дорог и низкий уровень модернизации жилищно-коммунального хозяйства.