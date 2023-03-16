Депутаты Облдумы обсудили актуальные проблемы системы общего образования в регионе

В рамках заседания областной Думы в среду, 15 марта, состоялся «правительственный час» на тему «Актуальные проблемы системы общего образования в Рязанской области». На вопросы депутатов ответила министр образования Ольга Щетинкина, начальник управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани Екатерина Пронина.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено задачам обеспечения доступности и качества образования, создания современной образовательной среды, обновлению содержания образования, привлечению молодых педагогических кадров.
Министр образования региона Ольга Щетинкина во время выступления об итогах 2022 года подчеркнула, что предпринимается целый комплекс мер для развития образовательной системы в целом. Она напомнила, что в прошлом году для решения проблем, связанных с высоким износом зданий образовательных учреждений, а также ликвидацией второй смены обучающихся, были построены 2 новые школы, капитально отремонтированы и оснащены 19 школ. В 2023 году запланировано строительство 6 детских садов и 5 школ, капитальный ремонт и оснащение 20 школ в 11 муниципалитетах, что позволит создать современные условия обучения в шаговой доступности для почти 4000 детей.
– В IV квартале 2023 г. планируется завершить реконструкцию здания МБОУ «Гимназия № 2», ввести его в эксплуатацию и начать образовательный процесс. В 2023 году начинается возведение 2 школ в районах ЖК «Олимпийский» и Семчино. Вопрос доступности школ в городе Рязани находится на постоянном контроле всех органов власти, в том числе и депутатов Рязанской областной Думы. Так как строительство новых школ высокозатратно, то регион старается привлекать федеральные средства, – подчеркнула Ольга Щетинкина.
Депутат областной Думы Никита Усачев поднял вопрос совершенствования профориентационной работы в рамках учебно-образовательного процесса.
Начальник управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани Екатерина Пронина акцентировала внимание на стимулирующих мерах поддержки молодых специалистов:
Депутат Андрей Глазунов выразил обеспокоенность проблемой вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя, психоактивных или одурманивающих веществ, курение, незаконный оборот наркотических средств и обратил внимание на необходимость организации системной работы в школах по этому направлению:
Татьяна Баринова поинтересовалась эффективностью воспитательно-патриотических мероприятий, в частности, результативностью введения внеурочных занятий «Разговоры о важном». Григорий Парсентьев акцентировал внимание на качестве преподавания технических дисциплин, а Татьяна Чинкова – на контроле со стороны министерства за объемом домашних заданий, нарушением в большинстве школ норм, предусмотренных СанПином. Денис Сидоров поднял вопрос о бесплатном обеспечении школьников учебниками и рабочими тетрадями по всем преподаваемым дисциплинам, а также предоставлении полноценного питания (завтраки и обеды) детям из многодетных семей.
В завершении заседания председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил министра образования Ольгу Щетинкину и ее коллег за проделанную работу.
По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.
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