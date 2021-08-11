Депутаты областной Думы проконтролировали ремонт теплотрассы на улице Новой в Рязани

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Депутаты областной Думы Владислав Сафронов и Андрей Глазунов совместно с представителями городской Думы, администрации Рязани и РМПТС в среду, 11 августа, проконтролировали ход капитального ремонта теплотрассы на улице Новой, который ведется в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ремонт теплотрассы должны были завершить еще 9 августа, однако подрядчик не уложился в отведенные сроки. Депутат областной Думы Андрей Глазунов отметил, что отставание по срокам допущено вследствие нехватки производственных мощностей, поскольку подрядчик взял на себя большое количество объектов.

Каждый день буду отслеживать выполнение графика работ, – подчеркнул парламентарий. – Для этого подрядчику рекомендовано привлечь субподрядную организацию. До выходных должен быть завершен участок на перекрестке улиц Новой и Юннатов, для того чтобы открыть там движение транспорта.

Новая дата завершения ремонта теплотрассы – 28 августа. Всего в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону МУП «РМПТС» запланировано провести капитальный ремонт теплосетей на 9 участках общей протяженностью 6 км.