Депутаты областной Думы проконтролировали ремонт теплотрассы на улице Новой в Рязани

Депутаты областной Думы Владислав Сафронов и Андрей Глазунов совместно с представителями городской Думы, администрации Рязани и РМПТС в среду, 11 августа, проконтролировали ход капитального ремонта теплотрассы на улице Новой, который ведется в рамках подготовки к отопительному сезону.
Ремонт теплотрассы должны были завершить еще 9 августа, однако подрядчик не уложился в отведенные сроки. Депутат областной Думы Андрей Глазунов отметил, что отставание по срокам допущено вследствие нехватки производственных мощностей, поскольку подрядчик взял на себя большое количество объектов.
Новая дата завершения ремонта теплотрассы – 28 августа. Всего в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону МУП «РМПТС» запланировано провести капитальный ремонт теплосетей на 9 участках общей протяженностью 6 км.