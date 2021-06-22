Депутаты областной Думы приняли участие в общенациональной акции «Свеча памяти»

- Advertisement -

22 июня в России День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

В этот день на Скорбященском мемориале в Рязани состоялась общенациональная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, представители территориальных органов федеральных органов власти, общественных и ветеранских организаций.

Из Рязанской области на фронт ушли почти 300 тысяч человек, 180 тысяч наших земляков погибли на полях сражений. В память о погибших у подножия мемориального комплекса на воинском кладбище в четыре часа утра рязанцы зажгли свечи.

По мнению горожан, пришедших утром на мемориал, важно сохранять историческую память о трагических событиях истории, чтобы они никогда больше не повторялись. Участники митинга возложили к Вечному огню алые гвоздики и выложили из свечей «Я помню» на гранитном постаменте.