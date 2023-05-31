Среда, 31 мая, 2023
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Депутаты Картаполов и Красов предложили разрешить службу по контракту для судимых

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Фото: Минобороны РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель, депутат от Рязанской области Андрей Красов внесли законопроект, разрешающий Минобороны РФ заключать контракты с гражданами, имеющими судимость. Документ размещён на электронном портале парламента.

Авторы предлагают разрешить служить по контракту россиянам, имеющим судимость, во время мобилизации, введения военного положения и военного времени.

В пояснительной записке указывается, что число людей, которые хотят, но не могут служить, значительно.

Исключение авторы проекта предлагают сделать для осуждённых по тяжким статьям: терроризм, госизмена, изнасилование и др. Минобороны предлагается сформировать перечень заболеваний, при которых служить нельзя, отмечает РБК.

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